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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: находящиеся в карантине на острове Тенерифе жалуются на отсутствие дезинфекции

Коронавирус выявлен у четырех отдыхающих отеля, которые прибыли из Италии

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Чешские граждане, оказавшиеся в карантине по поводу коронавируса среди отдыхающих в гостинице Hotel H10 Costa Adeje Palace на южной оконечности острова Тенерифе, входящего в состав испанских Канарских островов, жалуются, что в отеле отсутствуют средства дезинфекции и они вынуждены запираться в номерах из-за угрозы заражения. Об этом сообщил в среду вечером сайт пражской газеты Mlada fronta Dnes.

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Газета привела слова прибывшей на остров отдыхать вместе с семьей чешской гражданки Эвы. "Здесь даже нет средств дезинфекции. Мы боимся рисковать - ходить по отелю и прикасаться к дверным ручкам", - сказала женщина.

Изолированные в гостинице отдыхающие переживают сильнейший психологический стресс. Отпуск на Тенерифе, как отметила газета, превратился в кошмар. Единственными средствами общения для них остались телефоны и интернет.

Среди отдыхающих Hotel H10 Costa Adeje находятся шесть чешских граждан. Им предстоит пробыть в карантине две недели. Направившие их туда туристические агентства в условиях форс-мажора, согласно местному законодательству, должны оплатить им лишь три дня проживания сверх срока, указанного в путевках. Остальные дни вынужденного пребывания в полной изоляции они будут погашать, скорее всего, из собственных средств.

Коронавирус выявлен у четырех отдыхающих отеля. Они прибыли из Италии. Режим карантина обеспечивают полицейские. Полицейские патрули размещены по периметру гостиничной территории и никого не впускают и не выпускают оттуда без специального разрешения.

К настоящему моменту в Испании выявлено 12 случаев заражения новым коронавирусом, из них два человека уже поправились. Четверо инфицированных находятся на Канарских островах. Там, в частности, заболевание обнаружили у итальянца и его супруги, которые в течение недели проживали в Hotel H10 Costa Adeje. В гостинице находилось около 800 постояльцев, в том числе россияне, и 200 сотрудников. В Европе локальная вспышка коронавируса была зафиксирована в Италии, где, по последним данным, число летальных исходов достигло 12, а количество случаев заражения превысило 370. Большинство заболевших проживают в северных областях Ломбардия и Венето.

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ЧехияИспанияИталияРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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