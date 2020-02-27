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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: экипаж Diamond Princess начнет покидать судно 27 февраля

После схода на берег их разместят в здании одного из колледжей для последующего наблюдения медицинскими специалистами

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса уже три недели находится на карантине в порту Иокогамы, начнет в четверг покидать судно. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Всего на его борту сейчас находятся около 1 тыс. членов экипажа и сотрудников обслуживающего персонала. После схода на берег их разместят в здании одного из колледжей в соседней с Токио префектуре Сайтама для последующего наблюдения медицинскими специалистами. Число случаев заражения коронавирусом на борту лайнера на данный момент составляет 705.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Операция по эвакуации около 1 тыс. незараженных пассажиров с борта Diamond Princess длилась с 19 по 21 февраля. Граждан РФ сейчас на судне нет - часть из них, включая зараженных коронавирусом, эвакуирована в Казань, другие покинули Японию самостоятельно. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Всего таким образом было вывезено порядка 800 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии вместе с теми, кто был на борту Diamond Princess, составляет 894, семь человек умерли.

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АвстралияЯпонияКанадаСШАРоссияКитайРеспублика КореяИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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