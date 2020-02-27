В Китае заявили, что возьмут вспышку коронавируса под контроль к концу апреля

ТАСС, 27 февраля. Правительство Китая возьмет вспышку коронавируса нового вида под контроль к концу апреля. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
"Благодаря всесторонним мерам, предпринимаемым центральным правительством, и совместным усилиям медиков со всей страны мы уверены, что распространение коронавируса будет под контролем к концу апреля", - приводит слова чиновника агентство "Синьхуа".
Ранее Чжун Наньшань заявлял, что пик распространения коронавируса придется на вторую половину февраля.