В Китае заявили, что возьмут вспышку коронавируса под контроль к концу апреля

ТАСС, 27 февраля. Правительство Китая возьмет вспышку коронавируса нового вида под контроль к концу апреля. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.