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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1766

По данным Центрального штаба по борьбе с эпидемиями, 13 человек умерли от инфекции, 26 человек выздоровели

ТАСС, 27 февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 171 и достигло 1766. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на

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Большинство случаев заражения - 139 - зафиксированы в городе Тэгу и соседней провинции Кёнсан-Пукто. В Сеуле зарегистрирован один инфицированный, во втором крупнейшем городе страны Пусане коронавирус выявлен у троих человек.

Число летальных исходов в Южной Корее достигло 13, при этом 26 человек выздоровели и покинули медучреждения.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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