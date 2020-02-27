В Google Translate появился перевод с языков руанда и ория

В Google Translate добавили пять новых языков - татарский, туркменский, уйгурский, руанда и ория (одия). Как сообщается в блоге компании, новые языки были добавлены впервые за четыре года.

"На каждом из пяти добавленных языков можно переводить как тексты, так и сайты. Для татарского, уйгурского и руанда доступна еще и виртуальная клавиатура", - уточнил инженер-программист сервиса Айзек Кэсуэлл.

Теперь, как отмечается, Google Translate поддерживает 108 языков.

В мае 2019 года сообщалось, что Google разработала Translatotron - алгоритм, который способен переводить речь с одного языка на другой, не используя текст и сохраняя голос говорящего.

