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В Google Translate появился перевод с языков руанда и ория

Пять новых языков, включая также татарский, туркменский, уйгурский, были добавлены впервые за четыре года

В Google Translate добавили пять новых языков - татарский, туркменский, уйгурский, руанда и ория (одия). Как сообщается в блоге компании, новые языки были добавлены впервые за четыре года. 

"На каждом из пяти добавленных языков можно переводить как тексты, так и сайты. Для татарского, уйгурского и руанда доступна еще и виртуальная клавиатура", - уточнил инженер-программист сервиса Айзек Кэсуэлл. 

Теперь, как отмечается, Google Translate поддерживает 108 языков. 

В мае 2019 года сообщалось, что Google разработала Translatotron - алгоритм, который способен переводить речь с одного языка на другой, не используя текст и сохраняя голос говорящего. 
 

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