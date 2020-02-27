Власти Италии назвали рекомендации отказаться от посещения страны неоправданными

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса в Италии затрагивает лишь 0,05% ее национальной территории, поэтому рекомендации ряда стран отказаться от ее посещения не оправданы. Об этом заявили в четверг министры иностранных дел и здравоохранения Луиджи Ди Майо и Роберто Сперанца на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы.

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"В Италии выявлены два локальных эпицентра вспышки коронавируса - в областях Ломбардия и Венето, они охватывают 0,5% региональной территории или 0,04% национальной территории в первом случае и 0,2% региональной или 0,01% национальной территории в Венето. В зоне заражения проживают 0,089% населения Италии", - сказал Ди Майо. Он отметил, что "ложные новости вредят не только экономике страны, но и имиджу итальянского научного сообщества".

Сперанца указал, что в Италии проведено самое большое в Европе число тестов на коронавирус.

На данный момент число инфицированных в Италии приближается к 500, хотя Высший институт здоровья официально подтвердил около половины выявленных в регионах случаев заражения. Ряд стран на фоне распространения коронавируса объявил о прекращении авиасообщения с Италией, введены различные ограничительные меры для приезжих из страны.

Российские власти настоятельно рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Италию и отметили, что пока не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в этой стране.

По предварительным данным, в крупных городах Италии, включая Рим, число забронированных мест в гостиничных структурах сократилось от 40 до 50%, в регионах - эпицентрах вируса - до 90%.