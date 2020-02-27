На госгранице Абхазии с Грузией приостановили пропуск людей из-за коронавируса

СУХУМ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Абхазии приостановили пропуск людей через госграницу Абхазии с Грузией по реке Ингур в связи с коронавирусом до 7 апреля. Об этом ТАСС сообщили в администрации приграничного Галского района Абхазии.

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"С четверга на границе Абхазии с Грузией приостановлен пропуск людей до 7 апреля, пока по распоряжению и.о. президента действует карантин в целях предотвращения ввоза в республику коронавируса. Границу с Грузией могут пересекать только по медицинским показателям в случае острой необходимости при наличии документов от Минздрава и специального пропуска Службы госбезопасности", - сказал сотрудник администрации. По словам собеседника агентства, из Грузии впустят лишь жителей Абхазии.

Минздрав Грузии накануне сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. По данным ведомства, инфекцию обнаружили у гражданина, вернувшегося в страну из Ирана через Азербайджан. Он почувствовал недомогание прямо на границе, врачи сразу доставили его в инфекционную больницу Тбилиси. Позже тест на новый коронавирус дал положительный результат.

ТАСС сообщал, что исполняющий обязанности президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба подписал в четверг распоряжение о продлении до 7 апреля ограничений на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у республики установлен безвизовый режим. Безвизовый режим с Абхазией имеют всего несколько государств, признавших ее независимость - Россия, Никарагуа, Венесуэла, Южная Осетия и Приднестровская Молдавская Республика.

Введенные с 7 февраля по 7 марта ограничения касались граждан пяти стран Азии - Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, КНДР и Китая.