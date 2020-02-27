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Распространение коронавируса нового типа

Иран запретил въезд гражданам Китая из-за угрозы распространения коронавируса

По официальным данным, в стране зафиксировано 245 случаев заражения и не менее 26 летальных исходов

ТЕГЕРАН, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана ввели запрет на посещение страны гражданами Китая на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь управляющей компании аэропорта имени Имама Хомейни Али Кашани.

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"Согласно распоряжению миграционной полиции, вводится запрет на въезд всех граждан Китая", - цитирует его агентство ИСНА.

Кашани добавил, что "въехать в страну также не сможет ни один человек с подозрением на заболевание, вызванное коронавирусом".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 245, при этом зафиксировано по меньшей мере 26 летальных исходов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

Теги
ИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
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