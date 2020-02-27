Число инфицированных украинцев на лайнере Diamond Princess возросло до четырех

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Четыре члена экипажа круизного лайнера Diamond Princess, являющиеся гражданами Украины, госпитализированы с коронавирусной инфекцией в больницы Токио. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"По состоянию на 26 февраля, четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса Covid-19 (2019-nCoV), были госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с украинскими госпитализированными", - цитирует сообщение ведомства агентство "Укринформ".

По информации МИД, другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера, местными медиками проведены необходимые тесты, результаты которых пока неизвестны. "Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, остальные продолжат карантин", - отметили в МИД.

В министерстве также сообщили, что посольство Украины в Японии опросило украинцев, желают ли они выехать на родину. По данным диппредставительства, 24 из 25 украинцев (с одним установить связь не удалось) не высказали намерения возвращаться на Украину в течение ближайших дней и планируют пройти карантин в Японии.

В МИД заверили, что посольство в Японии находится на связи с гражданами Украины, которые находятся на борту лайнера и в больницах, и готово решать все возможные проблемные вопросы.