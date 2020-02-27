20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бабушке обратившегося к Путину воспитанника детдома помогут оформить опеку

В пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения отметили, что сейчас бабушка с внуком видятся "не реже двух-трех раз в неделю"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московские органы соцзащиты населения окажут помощь бабушке воспитанника столичного соцучреждения, который в четверг обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуться домой, в оформлении опеки над ним. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента соцзащиты населения.

"С бабушкой мы в постоянном контакте. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. С ним и бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты. Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик является сиротой, в последнее время он жил с бабушкой, но в семье были большие объективные сложности, с которыми не удавалось справиться в течение нескольких лет. С октября ребенок живет в учреждении соцзащиты. "Мы делаем все, чтобы мальчик общался с бабушкой регулярно. Сейчас они встречаются не реже двух-трех раз в неделю", - добавили в пресс-службе.

27 февраля в тематический парк развлечений "Остров мечты" до его официального открытия были приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Путин, посещая "Остров мечты", пообщался с детьми, среди которых был и мальчик со сломанной рукой. Он и рассказал президенту о своей бабушке, которая живет в Москве и к которой он хочет попасть.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
В Петербурге простились с первым командующим внутренними войсками МВД России Саввиным
Василий Саввин умер 24 февраля в возрасте 80 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС