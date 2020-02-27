Бабушке обратившегося к Путину воспитанника детдома помогут оформить опеку

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московские органы соцзащиты населения окажут помощь бабушке воспитанника столичного соцучреждения, который в четверг обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуться домой, в оформлении опеки над ним. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента соцзащиты населения.

"С бабушкой мы в постоянном контакте. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. С ним и бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты. Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик является сиротой, в последнее время он жил с бабушкой, но в семье были большие объективные сложности, с которыми не удавалось справиться в течение нескольких лет. С октября ребенок живет в учреждении соцзащиты. "Мы делаем все, чтобы мальчик общался с бабушкой регулярно. Сейчас они встречаются не реже двух-трех раз в неделю", - добавили в пресс-службе.

27 февраля в тематический парк развлечений "Остров мечты" до его официального открытия были приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Путин, посещая "Остров мечты", пообщался с детьми, среди которых был и мальчик со сломанной рукой. Он и рассказал президенту о своей бабушке, которая живет в Москве и к которой он хочет попасть.