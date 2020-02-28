20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Токио заявили, что ведут переговоры с МОК о проведении Олимпиады при любых условиях

Летняя Олимпиада должна начаться 24 июля

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) о том, чтобы при любых условиях добиться проведения летней Олимпиады в Токио в соответствии с намеченным планом, несмотря на угрозу распространения нового коронавируса. Об этом заявила в пятницу в ходе слушаний в бюджетной комиссии нижней палаты парламента Сэйко Хасимото - министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры.

"Летняя Олимпиада должна начаться 24 июля. - сказала она. - Мы прилагаем усилия к тому, чтобы добиться в этом понимания от МОК. Олимпиада должна открыться при любых условиях".

В четверг в телефонном интервью японским СМИ президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что подготовка к Олимпиаде в Токио должна идти по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По его словам, МОК в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом игр работает над тем, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Международный олимпийский комитет, сказал Бах, полностью заинтересован в успехе игр, начинающихся 24 июля.

В то же время ранее член МОК Ричард Паунд заявил о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса. Он также отметил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като на прошлой неделе заявил, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори неоднократно подчеркивали, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады не рассматривается.

Ситуация с коронавирусом

В Японии уже отмечено более 900 случаев заражения коронавирусом, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Программа Олимпиады включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу. Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Врачи рекомендуют вызывать скорую помощь на дом при наличии симптомов нового коронавируса
Эксперты отмечают, что самостоятельный поход в больницу может подвергнуть риску заражения других людей в случае подтверждения диагноза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС