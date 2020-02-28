В Токио заявили, что ведут переговоры с МОК о проведении Олимпиады при любых условиях

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) о том, чтобы при любых условиях добиться проведения летней Олимпиады в Токио в соответствии с намеченным планом, несмотря на угрозу распространения нового коронавируса. Об этом заявила в пятницу в ходе слушаний в бюджетной комиссии нижней палаты парламента Сэйко Хасимото - министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры.

"Летняя Олимпиада должна начаться 24 июля. - сказала она. - Мы прилагаем усилия к тому, чтобы добиться в этом понимания от МОК. Олимпиада должна открыться при любых условиях".

В четверг в телефонном интервью японским СМИ президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что подготовка к Олимпиаде в Токио должна идти по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По его словам, МОК в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом игр работает над тем, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Международный олимпийский комитет, сказал Бах, полностью заинтересован в успехе игр, начинающихся 24 июля.

В то же время ранее член МОК Ричард Паунд заявил о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса. Он также отметил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като на прошлой неделе заявил, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори неоднократно подчеркивали, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады не рассматривается.

Ситуация с коронавирусом

В Японии уже отмечено более 900 случаев заражения коронавирусом, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Программа Олимпиады включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу. Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.