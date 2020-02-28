СМИ: власти Милана откроют кафедральный собор для туристов

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Кафедральный собор Милана, закрытый из-за распространения коронавируса, будет открыт в ближайшее время. Об этом пишет в пятницу газета Il Messaggero .

Как указывает газета, вход в собор будет регулироваться, чтобы не допускать большого скопления людей. Входить можно будет небольшими группами по приобретенным онлайн билетам. Власти Милана готовятся открыть собор со 2 марта.

С начала следующей недели в Милане, где введены ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в районе соседнего города Лоди, могут открыться и школы, и другие учреждения культуры. Срок действия предписывающего закрытие школ и отмену общественных мероприятий распоряжения истекает 1 марта, напоминает издание.

В четверг суд по административным делам отменил постановление властей области Марке о закрытии школ. Формальное возражение против такого решения высказало центральное правительство, назвав его необоснованным. В Марке выявлены три случая инфицирования коронавирусом.

Всего по стране, по последним данным, насчитывается 650 инфицированных, число летальных исходов достигло 17.