В Липецке пришла в сознание раненная отцом девочка

ТАСС, 28 февраля. Врачи Липецкой областной детской больницы отмечают положительную динамику в состоянии здоровья 11-летней девочки, которую в ночь на четверг пытался зарезать ножом отец. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, она перенесла операцию, но уже пришла в сознание, в пятницу рассказал ТАСС главный врач детской больницы Сергей Голобурдин.

В ночь на четверг на улице Стаханова в Липецке мужчина 1984 года рождения во время ссоры набросился с ножом на жену 1983 года рождения и их дочерей 11 и 4 лет. Четырехлетний ребенок от ножевых ранений погиб, женщина и дочь-подросток получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Мужчина попытался поджечь квартиру, а после покончил с собой - его тело нашли у дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство трех лиц, малолетнего").

"У девочки положительная динамика. Ее прооперировали. Она уже пришла в сознание", - сказал главврач Голобурдин.

По его словам, врачи пока не планируют переводить девочку из реанимации. "Будем переводить, когда сочтем нужным", - пояснил он.

Как сообщил ТАСС представитель отделения реанимации Липецкой областной клинической больницы, мать девочки также остается в отделении реанимации. "Состояние тяжелое, без существенных изменений, но она находится в сознании", - сказали в медучреждении.