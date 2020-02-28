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75-летие Победы

Пенза будет претендовать на присвоение звания "Город трудовой доблести"

С этой инициативой в регионе выступили местные отделения партии "Единая Россия" и движения "Волонтеры Победы" и областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

ПЕНЗА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Пензенской области начали сбор документов для направлении заявки на присвоение областному центру звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщил в пятницу глава региона Иван Белозерцев, выступая на открытии форума проекта "Эстафета поколений" в Пензе.

"Пенза будет претендовать на получение звания "Город трудовой доблести". Мы надеемся получить его, может быть, одними из первых. Сейчас ведется большая работа по сбору необходимых архивных и других документов. Им предстоит пройти серьезную экспертизу в Российской академии наук", - сказал Белозерцев.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, предложения о присвоении звания вносятся общественными объединениями. В Пензенской области эта инициатива была выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия", местным отделением движения "Волонтеры Победы", областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Совет Федерации в среду одобрил президентский закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, будут адресовать эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить инициативу.

В годы Великой Отечественной войны из Пензенской области на фронт ушли более 300 тыс. человек, из них свыше 190 тыс. погибли. В 1941-1942 годы в регион эвакуировали около 50 предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов. Пензенская область поставляла на фронт, в том числе установки реактивных минометов и боеприпасы - четверть всех мин, авиабомб и артиллерийских снарядов было изготовлено на пензенских заводах.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область75-летие Победы
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