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ТАСС в январе стал самым цитируемым российским информагентством по версии "Медиалогии"

В этот период агентство сообщало об отставке правительства, формировании нового кабмина РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало самым цитируемым среди российских информационных агентств в январе 2020 года. Об этом в четверг сообщается на сайте компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало об отставке правительства, формировании нового кабмина РФ. Глава государства Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о том, что уделит особое внимание теме повышения доходов россиян в своем послании Федеральному собранию", - говорится в сообщении.

Индекс цитируемости ТАСС - 13308,41, за ним следуют РИА Новости (13070,19) и Интерфакс (4447,47). Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом 2826,46, на второй позиции - "Коммерсантъ" (2158,06), на третьей - "Российская газета" (1615,39).

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 52 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией.

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