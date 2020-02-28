Си Цзиньпин назвал коронавирус крупнейшим ЧП в сфере здравоохранения за всю историю Китая

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, стала крупнейшим чрезвычайным происшествием за всю историю здравоохранения Китайской Народной Республики. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Чили Себастьяном Пиньерой.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Это самое стремительное, самое крупномасштабное распространение вируса с момента образования КНР, остановить которое оказалось тяжелее всего", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

В то же время лидер КНР отметил, что твердо верит в победу над коронавирусом, борьбой с которым он руководит лично. Как подчеркнул Си Цзиньпин, чтобы переломить ситуацию и подавить эпидемию, китайскому правительству пришлось применить максимально жесткие меры.