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Распространение коронавируса нового типа

В Грузии выявили третий случай заражения коронавирусом

Заболевшим является гражданин республики, который до этого путешествовал в Иран

ТБИЛИСИ, 29 февраля. /ТАСС/. Грузинские медики выявили третий случай заражения новым коронавирусом в стране. Об этом в субботу заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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"Он [зараженный] является гражданином Грузии, у которого есть история путешествия в Иране", - сказал Гамкрелидзе, добавив, что состояние здоровья заболевшего стабильное.

Как отметил глава центра по контролю над заболеваниями, указанный человек, по предварительным данным, заразился от 50-летнего гражданина Грузии, у которого выявили коронавирус еще 26 февраля. Они вместе находились в Иране.

В Грузии от коронавируса лечится и 31-летняя гражданка страны, которая заразилась им Италии. У нее врачи диагностировали вирус 28 февраля.

Теги
ГрузияРаспространение коронавируса нового типа
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