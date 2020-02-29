{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Архиепископ Парижский из-за эпидемии коронавируса потребовал изменить обряд причастия

Священникам, в частности, не следует своими руками класть в рот прихожанину облатку-гостию, также приказано временно не позволять прихожанам причащаться из сосуда с вином

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Архиепископ Парижский Мишель Опети дал распоряжение священнослужителям принять меры, которые должны воспрепятствовать заражению коронавирусом верующих в католических храмах французской столицы. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) по сведениям, полученным из управления парижской епархии.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В частности, речь идет о введении изменений в обряд причастия. Архиепископ указал, что священникам не следует своими руками класть в рот прихожанину облатку-гостию, изготовленную из хлеба и символизирующую Тело Христово. Верующие теперь должны будут самостоятельно брать их своими руками из рук священника. Также приказано временно не позволять прихожанам причащаться из сосуда с вином, символизирующим Кровь Господа. Вместо этого служка будет макать облатку в вино и подавать причащающемуся.

Кроме того, как сообщил архиепископ, верующим не следует во время церковной службы обмениваться рукопожатиями в знак умиротворения, как это принято у католиков. Также они лишаются теперь возможности перекреститься при входе в храм пальцами, смоченными в святой воде - архиепископ приказал осушить все кропительницы. Архиепископ выразил при этом уверенность, что принимаемые по его указанию меры "будут способствовать борьбе против эпидемии, соответствуя при этом рекомендациям [Минздрава] по противодействию вирусу".

Как сообщило также в субботу управление парижской епархии, местный священник, вернувшийся в середине февраля из Италии, заболел, и в пятницу анализы показали, что его заболевание вызвано новым коронавирусом. Этот человек помещен в одну из парижских больниц. По словам лечащих врачей, "его состояние весьма обнадеживает".

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Родственники пациента устроили потасовку с медсестрами в больнице на Ставрополье
Конфликт произошел из-за того, что в медицинском учреждении установили запрет на групповое посещение в связи с карантином по гриппу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС