В Сингапуре число случаев инфицирования новым коронавирусом превысило 100

СИНГАПУР, 29 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Сингапуре достигло 102, при этом полностью выздоровели 72 человека. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министерства здравоохранения страны.

"В субботу были подтверждены четыре новых случая передачи коронавируса. Среди заболевших - граждане Малайзии, Филиппин, а также двое сингапурцев", - указывается в сообщении. Таким образом, общее число случаев инфицирования в стране достигло 102, отметили в Минздраве. "На сегодняшний день 72 пациента полностью выздоровели, у большинства наблюдается положительная динамика, но семеро находятся в критическом состоянии", - сообщили в ведомстве.

Ранее власти Сингапура признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом в отдельных случаях источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.