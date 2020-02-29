Более 10 млн членов Компартии Китая собрали $168 млн для борьбы с коронавирусом

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Свыше 10 млн членов Коммунистической партии Китая собрали порядка 1,18 млрд юаней (около $168 млн по текущему курсу) на борьбу с новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство " Синьхуа ".

По его данным, такую сумму удалось быстро накопить в ходе проведения общенациональной акции добровольных пожертвований, которая началась в среду и все еще продолжается. Эти взносы стали жестом солидарности с теми, кто жертвует своей жизнью ради спасения других и делает все возможное для того, чтобы погасить мощную вспышку пневмонии.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.