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Распространение коронавируса нового типа

Более 10 млн членов Компартии Китая собрали $168 млн для борьбы с коронавирусом

Такую сумму удалось накопить в ходе проведения общенациональной акции добровольных пожертвований, сообщило агентство "Синьхуа"

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Свыше 10 млн членов Коммунистической партии Китая собрали порядка 1,18 млрд юаней (около $168 млн по текущему курсу) на борьбу с новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

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По его данным, такую сумму удалось быстро накопить в ходе проведения общенациональной акции добровольных пожертвований, которая началась в среду и все еще продолжается. Эти взносы стали жестом солидарности с теми, кто жертвует своей жизнью ради спасения других и делает все возможное для того, чтобы погасить мощную вспышку пневмонии.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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