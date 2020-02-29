В крестном ходе в Подгорице приняли участие более 100 тыс. верующих

ПОДГОРИЦА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Свыше 100 тыс. верующих приняли участие в литии - особом молитвенном шествии верующих в столице Черногории, которое проводилось в рамках акций протеста против принятого черногорскими властями закона о свободе вероисповедания. Об этом корр. ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ).

"В Свято-Симеоновской литии по улицам Подгорицы, которую возглавил митрополит Киевский Онуфрий, приняли участие свыше 100 тыс. верующих", - сообщили в пресс-службе.

Праздник Симеона Мироточивого считается в Подгорице главным городским праздником. Митрополиту Онуфрию во время литургии сослужили 15 митрополитов и епископов Украинской и Сербской православных церквей.

Ранее митрополит Киевский Онуфрий возглавил протестную литию в столице Черногории Подгорице, собравшую несколько десятков тысяч человек, а также посетил монастырь Острог.

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.