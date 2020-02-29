{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин заявил о готовности оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент России также выразил соболезнования в связи с жертвами коронавируса в республике

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани выразил соболезнования в связи с жертвами коронавируса в республике и заявил о готовности оказать помощь в борьбе с распространением инфекции, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", - говорится в сообщении.

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 593 случая заболевания, умерли 43 человека.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияРоухани, ХасанРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Более 10 млн членов Компартии Китая собрали $168 млн для борьбы с коронавирусом
Такую сумму удалось накопить в ходе проведения общенациональной акции добровольных пожертвований, сообщило агентство "Синьхуа"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС