Путин заявил о готовности оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани выразил соболезнования в связи с жертвами коронавируса в республике и заявил о готовности оказать помощь в борьбе с распространением инфекции, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

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"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", - говорится в сообщении.

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 593 случая заболевания, умерли 43 человека.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.