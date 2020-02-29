Десятки тысяч верующих в Подгорице потребовали отмены закона о свободе вероисповедания

С самого утра люди со всех концов страны начали собираться к соборному храму Воскресения Христова в Подгорице. Уже к 8 часам утра (10:00 мск) в районе собора образовались серьезные пробки. Люди колоннами стекались на богослужение, несмотря на то что отдельные образовательные учреждения страны, стремясь снизить число участников протестных акций и приуроченных к ним богослужений, назначили на этот день "добровольные уроки", на которых обязали присутствовать всех без исключения учеников вместе с родителями.

ПОДГОРИЦА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Многотысячный протест православных верующих прошел в субботу в столице Черногории Подгорице. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, собравшиеся потребовали от президента страны Мило Джукановича отмены спорного закона о свободе вероисповедания, который, по мнению прихожан, ущемляет интересы Сербской православной церкви (СПЦ).

После этого собравшиеся во главе с духовенством отправились крестным ходом по центральным улицам города к исторической крепости Неманьин град. Колонна людей шириной в сотню метров и протяженностью около километра заполнила центральные улицы, полностью парализовав движение в центре. Как сообщили позднее корреспонденту ТАСС в пресс-службе Черногорско-Приморской митрополии, в крестном ходе приняли участие свыше 100 тыс. человек.

После этого слово вновь взял Амфилохий и обратился к властям Черногории. "От имени 20 архиереев, более 100 священников, всего народа мы с этого места умоляем нашего президента, премьера и парламент Черногории, чтобы ради себя, ради авторитета Черногории отменить этот безбожный, античерногорский, антисербский, антиевропейский закон. Пусть победит правда божья и братская любовь между всеми нами. Надеемся, что они это сделают, если хотят остаться в истории Черногории как честные люди, а не потерять лицо и души и остаться в истории самой позорной группой, управлявшей страной", - заявил митрополит.

"История проводит наши страны через непростые испытания, раскол и смута в церкви не могут нас не огорчать. Но мы убеждены, что только верность Богу сумела сохранить наши народы до сегодняшних времен. Наше единство и любовь демонстрируются сегодня на крестном ходе, когда мы вместе молим Бога благословить наши народы, страны и близких. Мы возносим молитвы на умиротворение в Черногории и мир на Украине", - заявил митрополит Киевский и всея Украины.

Литургия завершилась обращением к народу митрополитов Амфилохия и Онуфрия. Митрополит Чернгорско-Приморский приветствовал гостей с Украины, подчеркнув, что "Церковь не имеет границ". Он подарил митрополиту Онуфрию копию церковной чаши IV века, найденной на территории Черногории. В свою очередь митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником св. Симеона Мироточивого (в миру Стефана Неманьи, основателя сербской королевской династии и отца святителя Саввы Сербского) и 800-летием СПЦ, назвав этого святого символом Сербской православной церкви в Черногории. Митрополит подарил СПЦ икону всех святых Киево-Печерской лавры с частицами мощей и пожелал, чтобы эти святые молились за Сербию и Черногорию.

В 9 утра (11:00 мск) началась торжественная литургия, в которой приняли участие сразу 15 церковных иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата и Сербской православной церкви, в том числе шесть митрополитов и девять епископов. Соборный храм не смог вместить всех верующих, поэтому тысячи людей стояли снаружи, а перед храмом на двух больших экранах транслировалось богослужение. Люди держали в руках транспаранты с лозунгом "Не отдадим святыни!". Многие принесли на богослужение домашние иконы, чаще всего, св. Василия Острожского, особо почитаемого в Черногории. Над толпой развевались красно-сине-белые сербские флаги.

Крестный ход прошел мимо административных зданий страны и остановился у администрации президента Черногории Мило Джукановича. Здесь был отслужен краткий молебен "о вразумлении" лидера Черногории. Толпа не нарушала порядок и держалась в нескольких метрах от выставленных по периметру металлических ограждений. Перед зданием администрации внутри ограждений находились полицейские со щитами и в касках.

Примечательно, что часто можно было увидеть членов одной семьи, разделенных забором. Пожилой мужчина позвал из толпы полицейского, тот в ответ заулыбался ему, а потом отвернулся. "Мой сын", - сообщил окружающим старик.

В то же время присутствует и определенная напряженность. Так, по ходу следования колонны с нескольких балконов были демонстративно вывешены черногорские флаги. Однажды хозяин такого знамени стал жестами оскорблять участников шествия. В ответ на оскорбления зазвучала кричалка "Сербия и Черногория - это одна семья!".

Во время прохода колонны по мосту через реку Морача на соседнем мосту неизвестные свесили с пролета огромный сербский триколор длиной несколько десятков метров с надписью "С нами Бог". Участники шествия начали перекликаться с вывесившими флаг активистами протестными лозунгами. Потом были зажжены файеры, после чего половина флага вдруг перевернулась, в результате чего на мосту оказался не только сербский, но и российский триколор. Верующие встретили этот жест криками восторга.

Шествие завершилось в крепости Неманьин град, где верующие разломили обрядовый хлеб - "славский колач". После этого участники протеста вернулись к храму, где их ждала насыщенная концертно-развлекательная программа.

Устали бояться

Протесты в Подгорице сопровождались повышенными мерами безопасности. Помимо полиции в полной боевой экипировке на каждом перекрестке города дежурили патрули. Во время крестного хода в городе отключали мобильную связь и интернет. У правительственных зданий за ограждениями стояли телекамеры, которые дотошно снимали участников шествия.

Следует отметить, что такого рода давление не имело успеха. Напротив, люди начинали позировать на камеры, показывая троеперстие как знак своей приверженности к Сербской православной церкви. На вопрос корреспондента ТАСС, не боятся ли люди так себя вести, ведь еще недавно многие в стране боялись упоминать, что они сербы по национальности из страха потерять работу, один из участников шествия по имени Неманья высказался так: "Знаешь, мы устали бояться".

На протесты, которые проходят два раза в неделю, выходят свыше половины населения республики. Идея борьбы за веру предков вдохновляет выходить на митинги даже тех, кто еще недавно не был даже крещеным. Для наблюдателя со стороны, регулярно посещающего Черногорию, страна за последние два месяца разительно изменилась, страх сменился решимостью и готовностью отстаивать свои права.

Принятие закона и протестные шествия

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на 27 декабря 2019 года. В его поддержку выступила правящая коалиция - 45 депутатов из 45 присутствовавших. При этом все представители оппозиции перед голосованием были задержаны полицейскими в здании парламента и участия в заседании не принимали. Несмотря на начавшиеся протесты, 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. Документ предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ, речь идет более чем о 650 святынях, включая особо почитаемый во всем православном мире монастырь Острог.

Принятие закона вызвало массовые акции протеста верующих как в Черногории, так и в Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Дважды в неделю - в четверг и воскресенье - верующие собираются на массовые молебны, а после этого выходят на особые церковные молитвенные шествия - литии. Численность таких шествий в Черногории в последние недели неуклонно увеличивается, достигая, согласно информации пресс-службы Черногорско-Приморской митрополии, 150-250 тыс. человек. По данным аналитиков, протесты стали самыми массовыми в Европе новейшего времени в процентном отношении к численности населения республики, которая составляет 628 тыс. человек.

Черногорская митрополия отмежевалась от любых проявлений политики в рамках этих акций и призвала оппозиционных лидеров не использовать литии в своих политических целях. Теперь все шествия в Черногории проходят под единственным лозунгом - "Не отдадим святыни!".

В ответ на массовые акции власти начали задерживать участников молебнов, увольнять с работы полицейских, хотя они в тот момент не находились при исполнении служебных обязанностей. Власти также попытались организовать альтернативный митинг, однако людей на него пришло значительно меньше, несмотря на финансовую поддержку со стороны правящей партии, которая оплачивала бензин, необходимый для проезда до места проведения акции, а также выдавала по €20 каждому участнику.

"Черногорский томос"

Ранее в интервью ТАСС архиерей СПЦ митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий рассказал, что впервые о так называемой черногорской церкви власти заговорили еще в 70-80-е годы прошлого века. Однако, по его словам, "черногорская церковь" никем не признана, кроме украинских раскольников.

Джуканович ранее обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В свою очередь Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви" и что "это первый случай в истории, когда атеист создает церковь".

Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил правительство Черногории еще раз рассмотреть целесообразность закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей". В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о черногорской независимости и указали, что правительство Черногории самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.