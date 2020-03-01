В США сообщили, что умершая от коронавируса американка не ездила за границу

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Власти США полагают, что американка, которая умерла в штате Вашингтон из-за заражения новым коронавирусом, до этого не ездила в другие страны и не вступала в контакты с теми, кто из них вернулся. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Белом доме руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд.

Ему был задан вопрос о том, бывала ли эта женщина перед заражением в других странах, где распространяется вирус. "К настоящему времени в результате расследования не было выявлено свидетельств того, что имеется связь с поездками или контактами", - ответил он. Власти штата Вашингтон сообщили в субботу, что пытаются выяснить, как данная пациентка заразилась вирусом.

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, из-за заражения коронавирусом в штате Вашингтон умерла женщина в возрасте старше 50 лет. По словам американского лидера, она ранее была отнесена к числу "пациентов с факторами высокого риска". "В настоящее время в США 22 пациента, у которых коронавирус", - заявил Трамп. По его словам, "четыре человека очень больны", а "15 человек или полностью выздоровели, или на пути к выздоровлению".