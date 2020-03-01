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Распространение коронавируса нового типа
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, выздоровели 41,8 тыс. человек
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© Shi Zhi/EPA-EFE

ТАСС, 1 марта. Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2870 человек, выздоровели более 41,8 тыс., количество заразившихся превысило 79,8 тыс. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В субботу ведомство проинформировало о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших на территории страны.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 66,9 тыс. инфицированных, из них 2761 умерли, выздоровело порядка 31,2 тыс. человек.

Теги
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