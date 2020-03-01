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Распространение коронавируса нового типа

В Австрии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 14

Четыре новых случая зафиксировали в Вене

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось до 14. В воскресенье четыре новых случая были зафиксированы в Вене, сообщило Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

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"Подтвержденные случаи заражения на 1 марта 2020 года - 14", - говорится в сообщении Минздрава.

Всего в Австрии до настоящего времени было зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом. Впервые вирус был выявлен в Инсбруке (федеральная земля Тироль) 25 февраля у двоих граждан Италии. Четыре случая заражения произошло в Вене, один в Штирии, два в Нижней Австрии, один в Зальцбурге.

Власти Австрии пока не планируют закрывать границу с Италией, где произошла локальная вспышка коронавируса с наибольшим числом жертв в Европе. Населению с подозрением на заражение коронавирусом рекомендовано не приходить самостоятельно в больницу, а уведомить об этом по телефону медицинские службы. Эта мера позволит избежать заболеваемости среди медицинского персонала и других пациентов медицинских учреждений. Минобороны Австрии привело силы радиационной, химической и биологической защиты, военной полиции и медицинских служб в повышенную боевую готовность на случай, если от федеральных властей поступит запрос к армии об оказании помощи в противодействии вирусу.

Теги
АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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