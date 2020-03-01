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Распространение коронавируса нового типа

В Сингапуре подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

Среди инфицированных есть граждане Мьянмы и Японии

СИНГАПУР, 1 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура сообщили о четырех новых случаях передачи коронавируса, среди инфицированных в том числе граждане Мьянмы и Японии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства здравоохранения.

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"Клинические исследования подтвердили наличие вируса у 37-летней гражданки Сингапура, а также ее помощницы по хозяйству из Мьянмы. Обе женщины не посещали Китай или Республику Корея, но побывали на прошлых выходных на индонезийском острове Батам", - указывается в заявлении. "54-летний гражданин Японии в последнее время также не покидал пределы Сингапура", - отметили в ведомстве.

Общее число инфицированных в стране достигло 106 человек, 74 из них выздоровели. Между тем, по сообщению Минздрава, "семеро находятся в критическом состоянии".

Ранее власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом в отдельных эпизодах источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

Теги
ЯпонияСингапурМьянмаРаспространение коронавируса нового типа
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