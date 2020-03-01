В Белоруссии подтвердили еще один случай заражения коронавирусом

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило положительный результат теста на коронавирус у вернувшейся из Италии жительницы Витебска. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики, распространенном в воскресенье.

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"Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ (Республиканский научно-практический центр - прим. ТАСС) эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", - сообщили в ведомстве.

По его данным, женщина и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они непродолжительное время находились в Северной Италии, их вызвали в учреждение здравоохранения, где сделали тесты и провели анализы. "Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех троих удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", - проинформировали в Минздраве.

Там уточнили, что в учреждениях здравоохранения Белоруссии с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. "У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет", - пояснили в ведомстве.