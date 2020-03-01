{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Белоруссии подтвердили еще один случай заражения коронавирусом

Инфекцию обнаружили у жительницы Витебска, которая до этого посещала Италию

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило положительный результат теста на коронавирус у вернувшейся из Италии жительницы Витебска. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики, распространенном в воскресенье.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ (Республиканский научно-практический центр - прим. ТАСС) эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", - сообщили в ведомстве.

По его данным, женщина и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они непродолжительное время находились в Северной Италии, их вызвали в учреждение здравоохранения, где сделали тесты и провели анализы. "Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех троих удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", - проинформировали в Минздраве.

Там уточнили, что в учреждениях здравоохранения Белоруссии с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. "У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет", - пояснили в ведомстве.

Теги
БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Прокуратура Турции не нашла состава преступления у трех журналистов агентства Sputnik
В связи с этим было принято решение об их освобождении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС