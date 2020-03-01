Епископ из Черногории заявил, что народ страны религиозными протестами пишет новую историю

МОНАСТЫРЬ ДЖУРДЖЕВИ-СТУПОВИ (Черногория), 1 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Народ Черногории пишет новую историю своей страны, массово участвуя в молебнах и шествиях, организуемых в знак протеста против нового закона о вероисповедании. Об этом заявил в воскресенье епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий на воскресной литии в монастыре Джурджеви-Ступови, собравшей более 15 тыс. верующих, передает корреспондент ТАСС с места событий. "Сегодня мы видим народный парламент, который вот уже два месяца находится в состоянии непрерывного заседания. В это же время Скупщина (парламент Черногории - прим. ТАСС) приняла антинародный закон, которым надругалась над нашей верой. У нас не было другого выхода, кроме создания этой большой народной скупщины, которая выскажет свою волю, а глас народа - глас Божий. Все мы, которые собираемся вокруг наших святынь в эти тяжелые дни, чувствуем, что пишется история, и все мы участвуем в написании этой истории от старика Ново Марковича, которому 99 лет, до детей, собравшихся здесь, и молодежи, потому что детям принадлежит будущее", - заявил епископ.

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Монастырь Джурджеви-Ступови вблизи города Беране является одним из духовных центров Черногории. Именно в Беране народ впервые вышел на протесты, когда был принят закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Дважды в неделю здесь, как и по всей стране, проходят молебны и протестные шествия, собирающие свыше половины официального населения региона. Молебен Пресвятой Богородице возглавил глава епархии епископ Иоаникий. Отличительной чертой черногорских протестов является огромное число детей и молодежи. После завершения молебна и обращения епископа началась концертная программа, которая завершилась исполнением песни "Не отдадим святыни!". Эта композиция стала за два месяца неофициальным гимном протестных шествий. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, аналогичные народные молебны и богослужения прошли в воскресенье во многих городах страны. Тысячи верующих вышли на протестные акции в Никшиче, Биело-Поле, Баре, Плевле, Тивате, Мойковце, Жабляке, Андриевице, Мурине, Плужине. Принятие закона и протестные шествия Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на 27 декабря 2019 года. В его поддержку выступила правящая коалиция - 45 депутатов из 45 присутствовавших. При этом все представители оппозиции перед голосованием были задержаны полицейскими в здании парламента и участия в заседании не принимали. Несмотря на начавшиеся протесты, 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. Документ предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ, речь идет более чем о 650 святынях, включая особо почитаемый во всем православном мире монастырь Острог. Принятие закона вызвало массовые акции протеста верующих как в Черногории, так и в Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Дважды в неделю - в четверг и воскресенье - верующие собираются на массовые молебны, а после этого выходят на особые церковные молитвенные шествия - литии. Численность таких шествий в Черногории в последние недели неуклонно увеличивается, достигая, согласно информации пресс-службы Черногорско-Приморской митрополии, 150-250 тыс. человек. По данным аналитиков, протесты стали самыми массовыми в Европе новейшего времени в процентном отношении к численности населения республики, которая составляет 628 тыс. человек.