Епископ из Черногории заявил, что народ страны религиозными протестами пишет новую историю

МОНАСТЫРЬ ДЖУРДЖЕВИ-СТУПОВИ (Черногория), 1 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Народ Черногории пишет новую историю своей страны, массово участвуя в молебнах и шествиях, организуемых в знак протеста против нового закона о вероисповедании. Об этом заявил в воскресенье епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий на воскресной литии в монастыре Джурджеви-Ступови, собравшей более 15 тыс. верующих, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Сегодня мы видим народный парламент, который вот уже два месяца находится в состоянии непрерывного заседания. В это же время Скупщина (парламент Черногории - прим. ТАСС) приняла антинародный закон, которым надругалась над нашей верой. У нас не было другого выхода, кроме создания этой большой народной скупщины, которая выскажет свою волю, а глас народа - глас Божий. Все мы, которые собираемся вокруг наших святынь в эти тяжелые дни, чувствуем, что пишется история, и все мы участвуем в написании этой истории от старика Ново Марковича, которому 99 лет, до детей, собравшихся здесь, и молодежи, потому что детям принадлежит будущее", - заявил епископ.
Монастырь Джурджеви-Ступови вблизи города Беране является одним из духовных центров Черногории. Именно в Беране народ впервые вышел на протесты, когда был принят закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Дважды в неделю здесь, как и по всей стране, проходят молебны и протестные шествия, собирающие свыше половины официального населения региона.
Молебен Пресвятой Богородице возглавил глава епархии епископ Иоаникий. Отличительной чертой черногорских протестов является огромное число детей и молодежи.
После завершения молебна и обращения епископа началась концертная программа, которая завершилась исполнением песни "Не отдадим святыни!". Эта композиция стала за два месяца неофициальным гимном протестных шествий.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, аналогичные народные молебны и богослужения прошли в воскресенье во многих городах страны. Тысячи верующих вышли на протестные акции в Никшиче, Биело-Поле, Баре, Плевле, Тивате, Мойковце, Жабляке, Андриевице, Мурине, Плужине.
Принятие закона и протестные шествия
Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на 27 декабря 2019 года. В его поддержку выступила правящая коалиция - 45 депутатов из 45 присутствовавших. При этом все представители оппозиции перед голосованием были задержаны полицейскими в здании парламента и участия в заседании не принимали. Несмотря на начавшиеся протесты, 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. Документ предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ, речь идет более чем о 650 святынях, включая особо почитаемый во всем православном мире монастырь Острог.
Принятие закона вызвало массовые акции протеста верующих как в Черногории, так и в Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Дважды в неделю - в четверг и воскресенье - верующие собираются на массовые молебны, а после этого выходят на особые церковные молитвенные шествия - литии. Численность таких шествий в Черногории в последние недели неуклонно увеличивается, достигая, согласно информации пресс-службы Черногорско-Приморской митрополии, 150-250 тыс. человек. По данным аналитиков, протесты стали самыми массовыми в Европе новейшего времени в процентном отношении к численности населения республики, которая составляет 628 тыс. человек.
Черногорская митрополия отмежевалась от любых проявлений политики в рамках этих акций и призвала оппозиционных лидеров не использовать литии в своих политических целях. Теперь все шествия в Черногории проходят под единственным лозунгом - "Не отдадим святыни!"
В ответ на массовые акции власти начали задерживать участников молебнов, увольнять с работы полицейских, хотя они в тот момент не находились при исполнении служебных обязанностей. Власти также попытались организовать альтернативный митинг, однако людей на него пришло значительно меньше, несмотря на финансовую поддержку со стороны правящей партии, которая оплачивала бензин, необходимый для проезда до места проведения акции, а также выдавала по €20 каждому участнику.
"Черногорский томос"
Ранее в интервью ТАСС архиерей СПЦ митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий рассказал, что впервые о так называемой черногорской церкви власти заговорили еще в 70-80-е годы прошлого века. Однако, по его словам, "черногорская церковь" никем не признана, кроме украинских раскольников.
Президент Джуканович ранее обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В свою очередь Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви" и что "это первый случай в истории, когда атеист создает церковь".
Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил правительство Черногории еще раз рассмотреть целесообразность закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей". В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о черногорской независимости и указали, что правительство Черногории самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.