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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии возросло до 24

Случаи заболевания зарегистрировали в 11 из 26 кантонов и полукантонов страны

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло в воскресенье до 24. Об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

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"По состоянию на 17:30 (19:30 мск - прим. ТАСС) 1 марта, число случаев, подтвержденных Национальным центром вирусных инфекций, достигло в Швейцарии 24", - говорится в сообщении. Случаи заболевания зарегистрированы в 11 кантонах и полукантонах страны из 26, в том числе в Берне, Вале, Во, Женеве, Тичино, Фрибуре и Цюрихе. Все больные изолированы. Санитарные власти устанавливают лиц, имевших тесные контакты с заболевшими.

Отмечается, что на настоящий момент в Швейцарии более 1300 человек с подозрениями на коронавирус прошли лабораторное тестирование. Ряд лиц помещены на карантин по месту жительства. "Они должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми", - указывает ФУОЗ.

По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Вследствие этого был отменен планировавшийся на 5-15 марта Женевский международный автосалон и перенесена на зиму 2021 года выставка часов в Базеле.

Первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом, был подтвержден в Швейцарии 25 февраля. По состоянию на минувшую пятницу в республике было 15 заболевших.

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ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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