В Приморье из Китая вернулись 20 россиян

ТАСС, 2 марта. Пограничники пропустили через пункт пропуска в Еврейской автономной области (ЕАО), работа которого приостановлена в связи с ситуацией с коронавирусом, 10 граждан Китая на родину, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

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"На территории Хабаровского края и Еврейской автономной области пропуск граждан осуществляется только через пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. За неделю было пропущено 10 граждан КНР, которые вернулись из России на родину. Граждане РФ из КНР не выезжали", - сказал представитель пресс-службы. Грузовые автомобили через пункты в ЕАО пропускаются только в экспортном направлении.

Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморья, за неделю из Китая на родину вернулись 20 россиян. "В пятницу, 28 февраля, на территорию Приморья въехали семь россиян. Всего за прошедшую неделю эвакуировали 20 граждан нашей страны. В очередной раз воспользоваться пунктом пропуска Пограничный граждане РФ смогут в четверг, 5 марта", - уточняется в релизе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса. Позднее была возобновлена работа пунктов пропуска для грузового транспорта на границе с Китаем. Пассажирское железнодорожное сообщение прекращено полностью, воздушное сведено до минимума.