СМИ: число выявленных в Испании случаев заражения коронавирусом превысило 80

МАДРИД, 2 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 83 случая заражения новым коронавирусом было выявлено в Испании за время распространения инфекции в стране. Об этом сообщила в понедельник газета El País.

В воскресенье Минздрав Испании сообщал о 73 случаях с учетом двух выздоровевших. К настоящему моменту инфицированные были обнаружены практически во всех регионах страны. Как уточняет газета, в автономном сообществе Астурия в больницу с коронавирусом доставлен 70-летний чилийский писатель Луис Сепульведа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.