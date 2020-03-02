Глава МВД Сингапура обвинил иностранные СМИ в однобоком освещении беспорядков в Гонконге

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел и юстиции Сингапура К. Шанмугам обвинил иностранные СМИ в распространении однобокой информации о беспорядках, проходивших в Гонконге. С таким заявлением глава ведомства выступил в понедельник в парламенте.

"Средства массовой информации, особенно зарубежные, подавали одностороннюю картинку, которая часто сводилась только к критике полиции", - отметил он. По его словам, "протестующие [в материалах прессы] всегда были демократически настроенными, подавались исключительно в позитивном ключе, сотрудники правоохранительных органов как будто выступали всегда с жестоким ответом".

В качестве примера глава МВД привел описание первого случая применения огнестрельного оружия полицейским. "Для СМИ это стало показателем жестокости полиции, но журналисты почему-то не осветили те события, которые вынудили сотрудника применить оружие", - сказал К. Шанмугам. Министр также отметил, что "средства массовой информации игнорировали случаи нападений на полицейских, угрозы их семьям".

В июне 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В общей сложности полицией с начала лета было задержано свыше 7 тыс. участников беспорядков. С середины ноября ситуация в городе в целом нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить все больше в мирном ключе.