Кремль анализирует все источники информации о состоянии медицинских учреждений

"Кремль и президент с большим вниманием относятся к данным, поступающим из разных источников, - из Минздрава, Счетной палаты, от региональных властей. Эти данные тщательно анализируются, сопоставляются, и [затем] кремлевские эксперты выносят свои рекомендации и заключения на суд главы государства, исходя из усредненной картины", - сказал Песков.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кремль анализирует все официальные источники информации о состоянии медицинских учреждений РФ, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные Счетной палаты о неудовлетворительном техническом состоянии медорганизаций в РФ.

Счетная палата России 27 февраля опубликовала отчет, в котором отметила неудовлетворительное техническое и санитарное состояние большинства лечебных учреждений в стране, в том числе используемых под детские поликлиники. В частности, по данным на начало 2019 года, 14% зданий находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции или капитального ремонта.

Так, по данным СП РФ на 1 января 2019 года, из 116 тыс. 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь, 14% зданий находится в аварийном состоянии, в 30,5% зданий отсутствует водопровод, в 52,1% - горячее водоснабжение, в 41,1% - центральное отопление, в 35% - канализация, в 47% зданий не обеспечивается доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Минздраве, комментируя этот отчет, отметили, что оценка технического состояния медицинских организаций, выявившая почти в трети зданий отсутствие водопровода, включала в себя информацию по всему имущественному комплексу медорганизаций, включая техпомещения, где помощь пациентам не оказывается.