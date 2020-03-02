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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 1501

Умерли 66 человек

ТЕГЕРАН, 2 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 1501, зафиксировано 66 летальных исходов. Такие данные привело в понедельник Министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана, заявление которого цитирует телерадиовещательная корпорация IRIB.

"Выявлен 1501 случай коронавируса", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "число жертв заболевания достигло 66". Ранее сообщалось о 978 заболевших и 54 смертельных исходах.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все школы страны ушли на выходные, на неделю прекратил работу Меджлис (парламент).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 67 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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