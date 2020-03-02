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Распространение коронавируса нового типа

В Японии из-за коронавируса отменили неделю моды Rakuten Fashion Week

Ранее власти Японии выступили с рекомендацией отложить любые массовые спортивные и культурные мероприятия по всей стране из-за угрозы распространения нового коронавируса

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Престижная токийская неделя моды Rakuten Fashion Week, которая должна была пройти с 16 по 21 марта, была отменена из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник объявили организаторы мероприятия.

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"Мы пришли к решению об отмене Rakuten Fashion Week Tokyo 2020. Нашей главной и самой важной задачей всегда будут обеспечение безопасности и защищенности всех вовлеченных сторон", - говорится в сообщении организаторов недели моды.

Власти Японии ранее на прошлой неделе выступили с рекомендацией отложить любые массовые спортивные и культурные мероприятия по всей стране из-за угрозы распространения нового коронавируса. В то же время власти подчеркивают, что в силу действующего законодательства не могут заставить организаторов спортивных и культурных мероприятий отменить их проведение, но просят ответственно подойти к соответствующим рекомендациям.

При этом в связи с угрозой распространения коронавируса внеочередные каникулы начались в понедельник в большинстве японских школ, согласно соответствующему призыву, прозвучавшему со стороны правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Правительство Японии просило прекратить занятия со 2 марта и продолжать перерыв до начала официальных весенних каникул. В зависимости от префектуры это либо середина, либо конец марта. При отсутствии дополнительных распоряжений дети вернутся в школы в апреле. Решения об этом принимают местные органы власти, а правительство может только направлять им свои рекомендации.

К настоящему времени в Японии отмечено 976 случаев заражения новым коронавирусом. Двенадцать человек скончались. Основная часть заразившихся (705) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа. Власти Японии в связи с этим объявили, что эвакуация людей с лайнера полностью завершена.

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ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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