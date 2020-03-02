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В Башкирии уволили учительницу, оскорбившую школьницу за невыполненное задание

Сделанную на диктофон запись инцидента выложил в соцсети член республиканского совета по правам человека Динар Зайнуллин

УФА, 2 марта. /ТАСС/. Учительницу из Салаватского района Башкирии, которая во время урока накричала на одну из учениц из-за невыполненного задания, уволили. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор школы села Мурсалимкино Римма Гарейшина.

Аудиозапись инцидента, которую на диктофон сделали другие ученики, в соцсети выложил член республиканского совета по правам человека Динар Зайнуллин, к которому обратилась мать ученицы.

"На данный момент она в школе не работает", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об увольнении.

Теги
РоссияБашкортостан
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