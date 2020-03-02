20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Учительница одной из школ в Башкирии оскорбила ученицу за невыполненное задание

Министр образования и науки региона Айбулат Хажин назвал поведение преподавателя неподобающим

УФА, 2 марта. /ТАСС/. Учитель накричала на ученицу во время урока в Салаватском районе Башкирии, дети записали все происходящее на диктофон. Об этом на своей странице в Facebook написал член республиканского совета по правам человека Динар Зайнуллин, министр образования и науки региона Айбулат Хажин в комментариях к посту пообещал разобраться в инциденте.

"В СПЧ обратилась мама подростка-девочки, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаватского района. Наверно, половину урока на нее кричала учитель башкирского языка и литературы Саитгалина Зуляйха Раиловна. Прилагаю аудиозапись беседы (если это можно назвать беседой). Ор в классе просто ужасен", - написал Зайнуллин.

Аудиозапись длится больше 10-ти минут, женщина критикует одну из учениц за невыученное задание, срываясь на крик. "Это ты с психологом так можешь, можешь даже с директором, но со мной так номер не выходит. Сегодня не нагулялась что ли? Не выспалась что ли? Или мама тебя не пустила? А пьяный дедушка спал", - слышно на записи.

Ученица просит не связывать ситуацию с семьей, в ответ педагог переходит на еще более громкий крик. В комментариях Айбулат Хажин отметил, что считает поведение педагога неправильным. "Неподобающее поведение для педагога... Будем разбираться", - указал министр.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
ФАС не исключает открытия новых картельных дел из-за роста цен на медицинские маски
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС