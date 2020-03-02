Учительница одной из школ в Башкирии оскорбила ученицу за невыполненное задание

УФА, 2 марта. /ТАСС/. Учитель накричала на ученицу во время урока в Салаватском районе Башкирии, дети записали все происходящее на диктофон. Об этом на своей странице в Facebook написал член республиканского совета по правам человека Динар Зайнуллин, министр образования и науки региона Айбулат Хажин в комментариях к посту пообещал разобраться в инциденте.

"В СПЧ обратилась мама подростка-девочки, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаватского района. Наверно, половину урока на нее кричала учитель башкирского языка и литературы Саитгалина Зуляйха Раиловна. Прилагаю аудиозапись беседы (если это можно назвать беседой). Ор в классе просто ужасен", - написал Зайнуллин.

Аудиозапись длится больше 10-ти минут, женщина критикует одну из учениц за невыученное задание, срываясь на крик. "Это ты с психологом так можешь, можешь даже с директором, но со мной так номер не выходит. Сегодня не нагулялась что ли? Не выспалась что ли? Или мама тебя не пустила? А пьяный дедушка спал", - слышно на записи.

Ученица просит не связывать ситуацию с семьей, в ответ педагог переходит на еще более громкий крик. В комментариях Айбулат Хажин отметил, что считает поведение педагога неправильным. "Неподобающее поведение для педагога... Будем разбираться", - указал министр.