Медучреждения РФ оценят в соответствии с уровнем организации оказания помощи

В 2019 году президент России Владимир Путин выступая с посланием Федеральному собранию поручил утвердить высокие стандарты поликлиник, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи ("Бережливая поликлиника"). Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". С 2019 года проект стал частью одного из восьми федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение".

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минздрав России разработал многоуровневую систему оценки медицинских организаций, перешедших на бережливые технологии. Уровень учреждения будет обозначаться определенным знаком на основании результатов проверки на соответствие комиссией Росздравнадзора, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минздрава.

"Специальная комиссия для проведения оценки соответствия медицинской организации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи будет формироваться и утверждаться в каждом регионе территориальным органом Росздравнадзора. На основании результатов работы комиссии региональное подразделение Росздравнадзора будет принимать решение о соответствии медицинских организаций определенному уровню, который подтверждается определенным знаком", - говорится в сообщении.

Согласно проекту федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросу внедрения новых моделей организации оказания медицинской помощи", опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, документом определяется суть новой модели медорганизаций и требования к ней. В частности, основными положениями являются непрерывное совершенствование процессов в учреждениях, основанных на принципах и ценностях бережливого производства - минимизация затраченных ресурсов при условии удовлетворенности потребностей пациента.

"Приоритет - это потребности граждан в сокращении временных затрат на получение медицинской помощи за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованного с учетом принципов эргономики рабочего пространства, повышение удовлетворенности граждан доступностью и качеством медицинской помощи, а также обеспечение эффективного использования материально-технических ресурсов медицинских организаций", - пояснили ТАСС в Минздраве.

По данным министерства, для более точного определения уровня, которому соответствует медорганизация, было разработано 22 критерия. "Первый уровень - это соответствие выполнения восьми критериев, второй уровень - выполнение 15-18 критериев, третий - 19 и более. Подтверждение соответствия медицинской организации уровню новой модели будет осуществляться один раз в три года, - говорится в сообщении. - Чем выше уровень, достигнутый медицинской организацией, тем лучше организовано оказание медицинской помощи в условиях данной медицинской организации".

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Суть "Бережливой поликлиники" - в сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты - разведены по разным коридорам. За шесть лет в рамках нацпроекта "Здравоохранение" "бережливыми" должны стать почти 7 тыс. амбулаторных учреждений.