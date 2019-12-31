Фундамент заложен. Правительство стабилизировало экономику и запустило нацпроекты

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2019 год стал для российского правительства началом довольно сложного процесса преобразования экономики и социальной сферы и ознаменовался стартом национальных проектов. В целом, этот период прошел довольно ровно и по оценке, которую президент Владимир Путин дал работе кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым, сложился вполне удачно: ожидания кризиса, витавшие в начале 2019 года, не оправдались, фундамент экономики удалось заметно укрепить, а нацпроекты, хотя еще и не оказали ощутимого влияния на рост ВВП, но создают задел на будущее. Ложку дегтя, как всегда, добавили западные санкции и забуксовавшая российско-белорусская интеграция. Но и здесь не все безнадежно, есть, с чем работать. Вокруг света На первой в году встрече с правительством в начале января президент напомнил премьеру, его заместителям и профильным министрам свой тезис о том, что "времени на раскачку нет". В результате год для главы кабмина выдался достаточно насыщенным в плане оперативной работы и поездок.

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Россию Медведев исколесил от Санкт-Петербурга на западе до Сахалина и Итурупа на востоке. В общей сложности у премьер-министра за год было 22 рабочие поездки по стране и большую часть из них он так или иначе посвятил целям реализации национальных проектов. Карта международных визитов также оказалось довольно обширной. За истекшие 12 месяцев Медведев посетил Болгарию, Сербию, Люксембург, Швейцарию, Францию, Кубу и Тайланд. Много было и поездок на пространстве СНГ - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. При этом Туркменистан и Узбекистан российский премьер посетил дважды. База создана Главный итог работы Медведева и правительства Путин озвучил на предновогодней встрече с кабмином. "Это создание хорошей макроэкономической базы развития. Конечно, это уникальный результат. В нашей новейшей истории ничего подобного не было", - похвалил президент. "Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заметил на этот счет премьер во время итогового интервью 20 телеканалам. Действительно, правительство вместе с Центральным банком вышли на минимальный уровень инфляции. Рост цен по итогам 2019 года составит 3-3,1%, по прогнозам Минэкономразвития в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении. На этом фоне Банк России стал активно смягчать денежно-кредитную политику и снизил ключевую ставку пять раз подряд, остановившись на данный момент на уровне 6,25%. Это, в свою очередь, дает надежду на дальнейшее развитие рынка ипотеки в России. Профицит федерального бюджета по итогам 2019 года составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%. Уровень общей безработицы составил 4,6%. В целом, по данным ЦБ, темпы роста экономики по итогам III квартала ускорились до 1,7%. Правда, регулятор ожидает замедления годовых темпов роста ВВП в IV квартале 2019 года с последующим ускорением в I квартале 2020 года до 1,5-2%. Основной вклад в позитивную динамику должна внести успешная реализация национальных проектов, что поддержит внутренний спрос. Не последнюю роль в будущем ускорении экономики должна сыграть и проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности. Настройке "регуляторной гильотины" в правительстве в 2019 году посвятили достаточно много времени, но пока правительство и бизнес продолжают искать оптимальный баланс, чтобы действительно избавиться от уже не работающих нормативных актов, но при этом по инерции не отсечь льготы и преференции, введенные еще в советское время. Движущая сила нацпроектов Такая ситуация в экономике РФ создает предпосылки для лучших результатов. Но и премьер, и правительство, и сам президент прекрасно отдают себе отчет в том, что существующих темпов роста недостаточно, хотя созданный макроэкономический фундамент и дает возможность для развития. Поэтому задача увеличения темпов роста экономики и качественного улучшения ее структуры остается актуальной.