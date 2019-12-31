Фундамент заложен. Правительство стабилизировало экономику и запустило нацпроекты

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2019 год стал для российского правительства началом довольно сложного процесса преобразования экономики и социальной сферы и ознаменовался стартом национальных проектов. В целом, этот период прошел довольно ровно и по оценке, которую президент Владимир Путин дал работе кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым, сложился вполне удачно: ожидания кризиса, витавшие в начале 2019 года, не оправдались, фундамент экономики удалось заметно укрепить, а нацпроекты, хотя еще и не оказали ощутимого влияния на рост ВВП, но создают задел на будущее. Ложку дегтя, как всегда, добавили западные санкции и забуксовавшая российско-белорусская интеграция. Но и здесь не все безнадежно, есть, с чем работать.
Вокруг света
На первой в году встрече с правительством в начале января президент напомнил премьеру, его заместителям и профильным министрам свой тезис о том, что "времени на раскачку нет". В результате год для главы кабмина выдался достаточно насыщенным в плане оперативной работы и поездок.
Россию Медведев исколесил от Санкт-Петербурга на западе до Сахалина и Итурупа на востоке. В общей сложности у премьер-министра за год было 22 рабочие поездки по стране и большую часть из них он так или иначе посвятил целям реализации национальных проектов.
Карта международных визитов также оказалось довольно обширной. За истекшие 12 месяцев Медведев посетил Болгарию, Сербию, Люксембург, Швейцарию, Францию, Кубу и Тайланд. Много было и поездок на пространстве СНГ - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. При этом Туркменистан и Узбекистан российский премьер посетил дважды.
База создана
Главный итог работы Медведева и правительства Путин озвучил на предновогодней встрече с кабмином. "Это создание хорошей макроэкономической базы развития. Конечно, это уникальный результат. В нашей новейшей истории ничего подобного не было", - похвалил президент. "Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заметил на этот счет премьер во время итогового интервью 20 телеканалам.
Действительно, правительство вместе с Центральным банком вышли на минимальный уровень инфляции. Рост цен по итогам 2019 года составит 3-3,1%, по прогнозам Минэкономразвития в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении. На этом фоне Банк России стал активно смягчать денежно-кредитную политику и снизил ключевую ставку пять раз подряд, остановившись на данный момент на уровне 6,25%. Это, в свою очередь, дает надежду на дальнейшее развитие рынка ипотеки в России.
Профицит федерального бюджета по итогам 2019 года составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%. Уровень общей безработицы составил 4,6%. В целом, по данным ЦБ, темпы роста экономики по итогам III квартала ускорились до 1,7%. Правда, регулятор ожидает замедления годовых темпов роста ВВП в IV квартале 2019 года с последующим ускорением в I квартале 2020 года до 1,5-2%. Основной вклад в позитивную динамику должна внести успешная реализация национальных проектов, что поддержит внутренний спрос.
Не последнюю роль в будущем ускорении экономики должна сыграть и проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности. Настройке "регуляторной гильотины" в правительстве в 2019 году посвятили достаточно много времени, но пока правительство и бизнес продолжают искать оптимальный баланс, чтобы действительно избавиться от уже не работающих нормативных актов, но при этом по инерции не отсечь льготы и преференции, введенные еще в советское время.
Движущая сила нацпроектов
Такая ситуация в экономике РФ создает предпосылки для лучших результатов. Но и премьер, и правительство, и сам президент прекрасно отдают себе отчет в том, что существующих темпов роста недостаточно, хотя созданный макроэкономический фундамент и дает возможность для развития. Поэтому задача увеличения темпов роста экономики и качественного улучшения ее структуры остается актуальной.
Именно на это и нацелены нацпроекты, реализацией которых весь год занимался Медведев и его кабинет. Начальный этап работы завершен и, как признался сам премьер, "эта работа сложная, но ей дан неплохой старт". "Реализация национальных проектов вошла в нормальный график", - считает премьер.
Хотя в течение года с этим были проблемы. Финансирование началось не с 1 января, затем потребовалось еще примерно полгода для уточнения и окончательной формулировки некоторых параметров нацпроектов. В результате темпы расходования выделяемых средств оказались низкими. По итогам 11 месяцев было израсходовано лишь 70% от запланированного на год объема, хотя ближе к декабрю работа пошла веселее. Впрочем, как заметил на этот счет Медведев, "здесь лучше чуть-чуть чего не доделать, так чтобы эти деньги все-таки расходовались эффективно". Поэтому на следующий год одна из задач - такого не допустить. И к этому в правительстве готовы: все нормативные акты, необходимые для начала финансирования прямо с 1 января 2020 года, были подготовлены и сданы еще в последнюю неделю декабря уходящего года.
В любом случае, на первом месте стоит не уровень освоения средств, а результаты, которые, как неоднократно повторял глава кабмина, должен почувствовать каждый конкретный человек. В этом смысле правительство в течение года направляло большие средства на помощь наиболее уязвимым категориям населения - многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и ветеранам, и впредь планирует продолжать работу по оказанию именно адресной поддержки.
Медицинское обеспечение также весь год находилось в фокусе правительства. К примеру, количество операций по линии высокотехнологичной медицинской помощи в России выросло до 1 млн в год. Однако при этом значительная часть населения не испытывает необходимости в высокотехнологичной помощи, но регулярно обращается за первичной медпомощью, и именно в этой сфере требуются перемены. Медведев констатировал, что состояние первичного звена здравоохранения во многих регионах остается удручающим. Нацпроект по здравоохранению как раз сосредоточен на увеличении инвестиций в строительство и оснащение поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и больниц, а также улучшение условий труда медицинских сотрудников. И здесь премьер требует, в первую очередь от регионов, максимального включения в работу и перевода ее на системную основу.
Одним из ключевых приоритетов в 2019 году было развитие инфраструктуры. Эта же задача остается актуальной и на ближайшие годы. Из запланированных на реализацию национальных целей 26 трлн рублей около 60% придется на инфраструктурные проекты. Ставка государства на инфраструктуру не случайна: ее развитие создает базу для экономического роста за счет увеличения инвестиционных расходов.
Сложные задачи
2019 год для премьера и правительства ознаменовался сразу несколькими сложными задачами. Проблема с ценами на топливо плавно перетекла из 2018 года, когда после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Кабмин не раз обсуждал, как решить эту проблему. Соглашение действовало до 1 июля 2019 года, после чего утратило силу. Продлевать его правительство не стало. Принятых мер оказалось достаточно, чтобы ситуация на рынке топлива стабилизировалась. Есть надежда, что с учетом корректировки выработанного демпфирующего механизма, это будет работать и впредь и не придется в ручном режиме заключать соглашения. Теперь объемы поставок на биржу и внутренний рынок предусмотрены самим законом, актами правительства. Механизмы компенсации НПЗ уточнены.
В 2019 году удалось разрубить гордиев узел в застарелом споре по транзиту российского газа через Украину. Правительство приложило много усилий, чтобы согласовать основные параметры транзита вместо истекающего 31 декабря 2019 года старого договора. Как заметил вице-премьер Дмитрий Козак, достигнутые договоренности, включая выплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для российской стороны, однако позволил избежать худшего сценария. Важно, что стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий и отзыве взаимных исков.
Немало трудностей было связано с так называемой мусорной реформой. Уходящий год стал первым годом ее реализации, однако регионы не особенно энергично взялись за внедрение инновационных подходов. Медведев несколько раз в течение года обрушивался с жесточайшей критикой на губернаторский корпус, требовал ускорить работу, но список аутсайдеров так и остался внушительным. На последнем совещании, посвященном этому вопросу, премьер вынужден был констатировать, что на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областях, в Еврейской автономной области реформа обращения с ТКО в срок не начнется.
Пожары в Забайкалье и наводнения в Иркутской области также стали проверкой правительства на прочность. Реагировать пришлось как всегда в пожарном порядке, но по состоянию на середину декабря почти все люди, оставшиеся без жилья в результате стихийных бедствий, получили жилищные сертификаты. Более того, в пострадавшем от наводнения городе Тулун правительство решило создать территорию опережающего развития, куда будет инвестировано 1,3 млрд рублей.
Трудности интеграции
В течение всего года правительства России и Белоруссии вели интенсивную работу по углублению экономической интеграции. Была разработана 31 дорожная карта, касающаяся практически всех сфер экономики. Цель в том, чтобы иметь две суверенные страны, но с одним общим рынком. Эти переговоры шли в течение всего года, заметно интенсифицировавшись к зиме.
Для Медведева его белорусский коллега Сергей Румас стал самым частым собеседником. Главы правительств лично встречались восемь раз и постоянно координировали работу по телефону. Результатом стало заметное сближение позиций по многим острым темам. На конец года остались несогласованными всего три дорожных карты из трех десятков - по нефти, газу и налогам. Хотя очевидно, что эти вопросы - самые болезненные для обеих сторон и поиск компромисса здесь требует известной гибкости.
Задачи на 2020 год
В конце декабря и президент, и премьер, и министры желали друг другу спокойно провести новогодние праздники и, по возможности, отдохнуть. Впереди ждут новые задачи и большая работа.
Для российского правительства в 2020 году приоритетом номер один станет повышение уровня доходов населения, особенно среди тех категорий, которые наименее социально защищены. Решение этой задачи подстегнет и решение демографической проблемы, потому что, как правило, особая финансовая нагрузка приходится на семьи с детьми. Предстоит продолжать системную работу по снижению уровня бедности. Привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры, снижение административных барьеров, решение целого ряда задач, связанных с деловым климатом также останется в поле зрения правительства. Все это в целом будет служить единой крупной цели - улучшению жизни каждого конкретного гражданина.