Находящихся в Южной Корее жителей Приморья вывезут на родину чартерами "Авроры" и S7

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Приморцы, находящиеся в Республике Корея, могут вернуться на родину чартерными рейсами авиакомпаний "Аврора" и S7. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

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Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа. С 1 марта полеты между странами выполняют только "Аэрофлот" и Korean Air.

"Вернуться на родину из Республики Корея приморцы могут на чартерных рейсах, организованных авиакомпаниями "Аврора" и S7. Чтобы организовать выезд россиян с территории иностранного государства и выезд из России южнокорейцев в свою страну, организована работа двух авиакомпаний в чартерном формате", - приводят в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Приморского края Константина Шестакова.

Он пояснил, что авиакомпания S7 вывозит тех, кто приобрел билеты на рейсы именно этого перевозчика. "Аврора" же будет вывозить всех, причем не только россиян, но и граждан других государств. В обратном направлении обеспечивается вывоз южнокорейцев и граждан других стран, летящих в Республику Корея или транзитом.

Пассажиры с купленными авиабилетами вправе рассчитывать на возврат их стоимости. Для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен.

Шестаков добавил, что россиянам, которые планируют возвращаться из других стран через Сеул, необходимо учесть факт временного ограничения авиасообщения. "В случае отсутствия авиабилета из Сеула во Владивосток необходимо обратиться в офисы "Авроры" или на горячую линию для того, чтобы выявить необходимость и возможность приобретения билетов по данному направлению. Возврат возможен и через другие государства и крупные аэропорты. Токио, Сингапур, эти авиационные крупные хабы, связанные с Приморьем, и организация такого перелета возможна", - подчеркнул заместитель председателя правительства края.

Обращаться в посольство

В случае необходимости россияне, которые находятся на территории иностранных государств и принявшие решение о возвращении, могут обратиться в представительства России в странах пребывания.

"В случае экстренной ситуации гражданам нужно обращаться в российские загранучреждения. В Республике Корея это посольство в Сеуле и генконсульство в Пусане, в Таиланде - посольство в Бангкоке, во Вьетнаме - посольство в Ханое, два генконсульства в Дананге и Хошимине. Везде работают телефоны горячих линий или экстренной связи. Можно написать на электронную почту, указанную на сайте, с указанием ФИО и контактов для обратной связи. Можно также установить приложение "Зарубежный помощник", - отметил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.