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Как физик стал лучшим педагогом для дошколят

Евгений Пепеляев
© Максим Кимерлинг/ТАСС
Евгений Пепеляев однажды понял, что это все не для него — и физика, и другие точные науки, и текущая работа администратором в интернет-магазине. Он пришел в детский сад и через несколько лет получил титул лучшего воспитателя страны

Раннее утро, часов шесть. В это время обычно начинается день Евгения Пепеляева — воспитателя "Школы рыцарей и принцесс". Так называется детский сад в микрорайоне Парковый в Перми. Здесь работают по системе Монтессори и, по словам педагога, воспитывают "настоящих мужчин и образованных дам". Евгений живет на другом конце города и добирается до детского сада полтора часа на двух автобусах. В пути — музыка и книги.

— Авторы обращаются к тонким струнам нашей души, и когда ты в этом разбираешься, становишься более чувствительным человеком, можешь это замечать и в других людях, — говорит он.

Добравшись до работы, Евгений встречает своих ребятишек, общается с родителями, проводит утреннюю зарядку — обязательный атрибут дня, говорит воспитатель. После этого завтрак и занятия. Теперь уже он обращается к струнам тонкой детской души.

Любопытство и вызов

— Сегодня мы с ребятами говорили о живой природе, о том, как разные животные готовятся к зиме, как они зиму переживают, встречают, чем занимаются и чем мы можем им в этом помочь. Это и беседы, и игры, и продуктивная деятельность, всё вместе. Сейчас больше акцент делается на выстраивании партнерских отношений с детьми, чтобы они были в равной степени со взрослыми. От их интереса, их запроса, активности зависит то, как взрослый выстраивает свою работу. У меня в группе 25 человек, девочек и мальчиков примерно поровну. Группа разновозрастная — от трех до шести лет, — рассказывает воспитатель.

В сад молодой человек пришел семь лет назад. До этого он учился на физика, а потом работал администратором в интернет-магазине. Как появилось желание работать с детьми, Пепеляев и сам до сих пор затрудняется сказать.

Детский сад №233 Максим Кимерлинг/ТАСС
Описание
Детский сад №233
© Максим Кимерлинг/ТАСС

— Так получилось, что 10–11-й класс я учился в физико-математическом классе, и подумал, что вполне логично поступать на какую-то такую специальность. Тогда мне не приходила в голову мысль стать воспитателем. Она пришла ко мне в конце 2012 года, когда я с предыдущей работы ушел. Стало понятно, что это не мое — ни физика, ни другие точные науки. Однозначно там бы не сложилось, потому что это было бы насилие над собой. Прежде всего в этом не было моего собственного интереса. Знаете, это как любимый цвет — почему он такой? На некоторые вещи у нас нет ответа, почему то или другое.

Важно было найти работу, которая бы вдохновляла, рассказывает Евгений. Прежняя приносила хороший доход, но не радовала. И тогда ему попалась вакансия воспитателя.

— Наверное, это был интерес, любопытство, в чем-то вызов. Для меня важно, чтобы то, что я делаю, было ценным для меня, чтобы я делал важное дело.

Испытание детьми

Общаться с детьми 31-летнему Евгению всегда нравилось, но опыта воспитания у него не было. Это сейчас он рассказывает о предстоящем экзамене по возрастной психологии, к которому готовился все утро. Получить психологическое образование в Педагогическом университете он решил осознанно, а от этого, говорит, и учиться легче и интереснее.

— Я с большим удовольствием сейчас хожу на пары, потому что когда ты выбираешь что-то очень осознанно и с большим желанием, то учишься соответственно. Тем более, когда ты узнаешь то, что можешь применить в работе, меня это очень мотивирует.

Описание
© Максим Кимерлинг/ТАСС

Но сначала учиться всему пришлось в процессе. "Январь 2013 года. Мои первые рабочие дни. Няня говорит, что идет домой. В моих глазах и мыслях паника. Кроме меня в группе еще 12 детей. Две девочки залезают на подоконник, парни устраивают лабиринт из стульев и начинают по ним ходить, еще двое берут краски, мажут руки и начинают пугать друг друга, бегая по группе, игрушки везде, кроме своих законных мест. Евгений Владимирович безуспешно пытается навести порядок. А еще был тихий час, точнее год тихих часов, когда дети ходили на ушах, а я безуспешно просил их успокоиться, приходила воспитательница из соседней группы и успокаивала их. Я повышал голос, ругался, сажал на стул, разговаривал, но работало мало. Было много бессилия, беспомощности, от которых хотелось убежать и опустить руки", — рассказывает воспитатель в своем блоге.

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"Блог воспитателя" Пепеляев ведет по совету одной из детсадовских мам — в нем он рассуждает о жизни, детях, воспитании.

"Осталась неделя до конца отпуска, а нет-нет, да ловлю себя на мысли, что соскучился по работе. По детям "Звездной" группы, к которым я очень тепло отношусь. Обратно к их улыбкам, веселью, играм, объятиям. А еще к слезам, крикам, ссорам, своему раздражению, их непослушанию и нежеланию спать", — пишет Евгений.

Ограничения и возможности

В 2019 году Евгений Пепеляев участвовал в конкурсе "Воспитатель года России" и победил. "Детям группы неважно, каков статус их воспитателя. Они ценят вас за другое" — слова, которые помогли вспомнить о главной миссии и снизить тревогу", — комментирует он.

Чтобы победить, пришлось пройти через испытания. Требовалось провести мастер-класс, педагогическое мероприятие с детьми, написать за два часа эссе и принять участие в конкурсном ток-шоу. Тема сочинения — "Педагогическое творчество в рамках ФГОС. Возможность или ограничение?". Эта тема оказалась Пепеляеву близкой. В своем тексте он рассуждал о том, что любое ограничение для человека "таит возможность" для его творческого приспособления. В пример привел систему советского педагога Антона Макаренко, который работал с трудными, беспризорными детьми и это помогло ему сформировать свою методику. Затем была защита проекта "Игры детства", который вовлекает семью в интерактивное взаимодействие с детским садом.

Описание
© Максим Кимерлинг/ТАСС

— Есть определенная сложность в том, чтобы вовлечь родителей в образовательную деятельность, в том, чтобы наше с ними взаимодействие не ограничивалось словами "здравствуйте — до свидания", в том, чтобы они тоже принимали участие в образовании ребенка и в том, чтобы у нас, педагога детского сада и у родителей, были какие-то единые подходы в воспитании ребенка. Вовлечение семьи — это одна из актуальных тем, — поясняет педагог.

После участия в конкурсе Евгению поступило предложение о сотрудничестве от издательства, которое планирует разработать серию развивающих книг для дошкольников. Пепеляев с радостью согласился. А в будущем он планирует открыть свой кабинет психолога и проводить консультации.

Карина Бурьян

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