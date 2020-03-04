Пентагон опроверг информацию о запрете генералам принимать меры по борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Сведения газеты The New York Times о том, что министр обороны США Марк Эспер запретил американским командующим на местах самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности личного состава в связи с распространением нового коронавируса, не соответствуют действительности. Об этом говорится в письменном заявлении, которое обнародовал во вторник официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

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По его свидетельству, Эспер наделил американских военачальников за рубежом "ясными и недвусмысленными полномочиями предпринимать любые и все необходимые действия, чтобы гарантировать здоровье и безопасность" личного состава. Эспер лишь отдал распоряжение о том, чтобы генералы докладывали по вертикали командования о принимаемых мерах, "чтобы руководство Министерства обороны США могло ставить в известность [коллег] в процессе межведомственного" диалога, в том числе Белый дом, Госдепартамент и других, заверяет Хоффман.

"Во время этого совещания по видеосвязи, на котором я присутствовал, он [Эспер] открытым текстом отдал указание не добиваться предварительного одобрения своих решений, касающихся состояния здоровья личного состава. Это (то есть изложенные "Нью-Йорк таймс" данные об обратном - прим. ТАСС) - опасное и неверное толкование [высказываний министра]", - добавляет представитель Пентагона.

Вооруженные силы США отменили из-за распространения коронавируса ряд совместных учений в других странах. The New York Times в понедельник написала, что Эспер велел командующим на местах предварительно согласовывать решения, направленные на предотвращение распространения коронавируса среди личного состава, чтобы таковые не вступали в противоречие с официальной позицией Белого дома.