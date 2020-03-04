Морякам Шестого флота ВМС США предписали 14 дней карантина между заходами в порты Европы

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Экипажам кораблей Шестого флота ВМС США приказано соблюдать 14 дней карантина после каждого захода в один из портов Европы в связи со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил во вторник телекомпании CNN официальный представитель базирующегося в Европе Шестого флота Кайл Рейнс.

"По согласованию с другими флотами мы вводим 14-дневный период между заходами в порты в целях отслеживания состояния экипажей", - заявил он. Шестой флот базируется в Европе, в его зону ответственности входят в том числе международные воды и воздушное пространство над Черным морем.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.