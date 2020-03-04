В США уверены, что Китай не скрывает данные по коронавирусу

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Американская администрация уверена в точности данных относительно масштабов распространения нового коронавируса в Китае, обнародуемых официальным Пекином. Это подчеркнул во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме, прошедшем с участием вице-президента США Майкла Пенса, директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

У ведущих брифинга, среди которых был также министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар и другие американские должностные лица, поинтересовались, уверены ли они в правильности информации, предоставляемой властями Китая. "Сегодня я достаточно уверен [в этом]. В начале был вопрос, когда говорилось, что вирус передается только от животных, <...> а в реальности шла передача [от человека человеку] в течение нескольких недель", - ответил Фаучи.

По его словам, уверенность американской стороны подкрепляется в том числе выводами специалистов США, которые работают непосредственно в Китае. "Думаю, то, что мы сейчас получаем, - это хорошая информация. Важно еще и то <...>, что у нас есть два человека в составе работающей [в Китае] под эгидой Всемирной организации здравоохранения команды. <...> Я действительно не считаю, что есть какое-то "укрывательство" [масштабов заболеваемости в Китае], которое мы упускаем из вида. Не считаю так", - подчеркнул американский специалист. Кроме того, он заострил внимание на том, что "о случаях [заболеваемости] теперь отчитываются [китайские] ученые".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.