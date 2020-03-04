Число заразившихся новым коронавирусом в Южной Корее превысило 5,3 тыс.

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Республике Корея достигло 5328, увеличившись за прошедшие сутки на 516. Об этом сообщил во вторник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

В последнюю неделю в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство страны во вторник вновь перенесло начало учебного года в школах на две недели - на 23 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.