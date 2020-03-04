СМИ: Доминикана запретила высадку туристам еще с одного лайнера из-за угрозы коронавируса

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики не выдали во вторник второму круизному лайнеру, зашедшему в порт страны, разрешение на высадку пассажиров, после того как у одного из них были обнаружены симптомы заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета Listin Diario .

Отмечается, что судно прибыло с Ямайки, о количестве людей на борту не сообщается. В прошлый четверг власти Доминиканы вынесли аналогичное решение в отношении лайнера с около 1,5 тыс. человек на борту после обнаружения у восьми из них симптомов респираторного заболевания. По данным руководства Доминиканы, в настоящий момент на территории страны в карантине находятся около 30 человек, подтвержден один случай заражения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.