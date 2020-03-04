Facebook разрешит ВОЗ публиковать бесплатные объявления о коронавирусе

ТАСС, 4 марта. Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, намерена углублять сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах борьбы с любой дезинформацией относительно коронавируса нового типа. Об этом в среду сообщил глава американской компании Марк Цукерберг на своей странице в Facebook .

"Мы взаимодействуем с национальными министерствами здравоохранения и такими организациями, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), чтобы помочь им получать оперативную и точную информацию о новом коронавирусе. Мы предоставляем ВОЗ возможность публикации такого количества бесплатных объявлений, которое им необходимо для реагирования на коронавирус", - написал Цукерберг. Кроме того, по его словам, компания намерена развивать сотрудничество с мировыми экспертами в области здравоохранения.

"Мы сосредоточены на том, чтобы каждый мог получить доступ к достоверной и точной информации. Если вы ищете сведения о коронавирусе в Facebook, вы увидите всплывающее окно, которое перенаправит вас на сайт ВОЗ или местных органов здравоохранения для получения последних данных", - отметил Цукерберг. "Если вы находитесь в стране, в которой, согласно ВОЗ, выявлена передача [вируса] от человека к человеку, вы также увидите это в своей ленте новостей", - добавил он.

Глава Facebook также подчеркнул, что социальная сеть удаляет ложную информацию о распространении нового коронавируса и "теории заговоров", а также блокирует рекламные объявления компаний, которые пытаются использовать сложившуюся ситуацию в собственных целях. Под блокировки попадают, например, такие сообщения, в которых утверждается, что тот или иной лекарственный препарат может вылечить болезнь.

"Мы знаем из предыдущего опыта возникновения чрезвычайных ситуаций из стран, где уже были зафиксированы вспышки коронавируса, что во время кризиса люди полагаются на средства связи даже больше, чем обычно. Это означает, что мы не только помогаем людям получить доступ к информации, но и несем ответственность за то, чтобы наши услуги были стабильными и надежными", - заключил Цукерберг.