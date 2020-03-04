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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Италии запретят рукопожатия и поцелуи при встрече

По данным газеты Corriere della Sera, среди новых правил - дистанция не менее метра между людьми в общественных местах
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© AP Photo/Gregorio Borgia

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Италии готовит новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Как пишет в среду газета Corriere della Sera, среди новых правил - дистанция не менее метра между людьми в общественных местах, приветствия на расстоянии без рукопожатия и объятий с поцелуями, а также отмена всех конгрессов и конференций, главным образом на медицинские темы. Кроме того, уже объявлено о переносе с апреля на июнь винной выставки-ярмарки "Винитали" в Вероне и отмене мартовского полумарафона Рим - Осетия.

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Над сводом правил, которые войдут в новый правительственный декрет, работает собранный премьер-министром Италии Джузеппе Конте научно-технический комитет. Как указывает издание, новый декрет может быть принят в дополнение к предыдущему от 1 марта уже в среду. Среди прочего рассматривается запрет на 30 дней на любые собрания: конгрессы, конференции, концерты и спортивные мероприятия. Людям старше 75 лет будет рекомендовано не выходить из дома.

Правительство также может расширить территорию "красной зоны", в которую пока входят 10 городов северной области Ломбардия и один город соседней Венето, где возникли локальные вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Как сообщает в среду новостной портал Rainews24, Конте ранее также объявил, что будет увеличено на 50% число мест для пациентов в отделениях интенсивной терапии и на 100% - в отделениях легочных и инфекционных заболеваний.

Параллельно правительство работает над поддержкой экономики страны. На срочные меры по противостоянию чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса, понадобится не менее €3,6 млрд. Эта сумма должна быть одобрена в отдельном законе о поправках к бюджету в парламенте и приведет к неизбежному росту дефицита бюджета и превышению установленных для него норм ЕС, о чем Италия уже проинформировала Еврокомиссию.

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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