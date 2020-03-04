Российских велогонщиков поместили на карантин в отеле в Абу-Даби

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские велогонщики, принимавшие участие в соревнованиях "Тур ОАЭ 2020", помещены в карантин в одной из гостиниц Абу-Даби (ОАЭ) после того, как у двух спортсменов российской команды был подтвержден коронавирус нового типа. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Абу-Даби Максим Слесарев.

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"Остальные находятся в отеле в Абу-Даби на карантине", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о судьбе членов команды, первичный осмотр которых не выявил у них коронавирус.

Слесарев добавил, что посольство РФ ожидает информацию от местных властей, о том, как долго россияне будут находиться на карантине. Кроме того, диппредставительство пока не располагает данными о дате проведения повторных тестов. "Мы ждем соответствующую официальную информацию от уполномоченных представителей эмиратской стороны", - сказал он.

Пресс-атташе также отметил, что консульский отдел посольства "плотно работает с эмиратскими партнерами и отслеживает эту ситуацию".

Вечером 3 марта Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ распространило сообщение о выявлении коронавируса у двух россиян в стране. Указанные граждане являются членами российской велокоманды, принимавшей участие в велогонке. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.